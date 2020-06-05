Абуджа, , 10:34 — REGNUM Полиция Нигерии расследует изнасилование и убийство 18-летней студентки Баракаты Б. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, она была убита во вторник, 2 июня, в юго-западном штате Ойо.

Девушка, которая была студенткой Федерального ветеринарного колледжа, вернулась в родительский дом из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Во вторник, 2 июня, она была дома одна. Когда ее младший брат вернулся домой, он обнаружил труп девушки в ванной. Расследование показало, что она была изнасилована и убита.

Как отмечают журналисты, это убийство — еще один случай в череде жестоких изнасилований и убийств молодых женщин в Нигерии в течение последних недель. На прошлой неделе многие нигерийцы в социальных сетях выражали свою обеспокоенность нежеланием правительства бороться с гендерным насилием.

В воскресенье, 31 мая, 12 мужчин в северо-западном штате Джигава были арестованы по подозрению в причастности к неоднократным изнасилованиям 12-летней девочки в течение двух месяцев. В минувший вторник, 26 мая, 16-летняя Тина Э., была застрелена полицейским в Лагосе. На той же неделе 22-летняя Увавера О. была убита в церкви, по словам ее сестры, девушку тоже изнасиловали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нигерии задержали подозреваемых в неоднократном изнасиловании ребенка