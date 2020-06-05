Токио, , 10:31 — REGNUM Персонал штаб-квартиры японской корпорации Dentsu в Токио был эвакуирован после получения компанией информации о якобы заложенной в здании штаб-квартиры бомбе. Об этом 5 июня сообщает Dentsu.

«Обеспечение безопасности сотрудников компании и находящихся в соседних домах является нашим приоритетом», — отмечается в сообщении.

Также в нем указывается, что корпорация уведомила полицию Токио о данном инциденте и полностью перекрыла доступ в здание.

Кроме этого, в сообщении высказывается просьба немедленно сообщать правоохранителям о нахождении подозрительных предметов в районе штаб-квартиры.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно, что в российское посольство в Бразилии неизвестные «доброжелатели» прислали сообщение о заложенном взрывном устройстве.