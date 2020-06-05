Лакхнау, Индия, , 10:23 — REGNUM Как минимум девять человек погибли из-за столкновения грузового и легкового автомобилей в городе Пратапгарх, находящемся в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом 5 июня сообщает агентство ANI.

По данным журналистов, кроме девяти погибших, также ещё один человек пострадал в результате данного ДТП и доставлен в больницу.

При этом данных о причинах ДТП или виновниках произошедшего в настоящее время не приводится.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно, что по меньшей мере шесть человек пострадали после того, как в террасу кафе в нидерландском городе Геннеп въехал автомобиль.