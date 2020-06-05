Аддис-Абеба, , 10:08 — REGNUM Власти Эфиопии заявили, что с момента начала пандемии коронавируса в столице страны, Аддис-Абебе, были изнасилованы и подверглись лечению более 100 девочек. Рост числа случаев изнасилования может быть вызван карантинными мерами, введенными в середине марта. Об этом сообщает частный телеканал Walta TV.

В интервью телеканалу глава Управления по делам женщин и детей Аддис-Абебы Алмаз Абрахам заявила, что число случаев сексуального насилия растет, поскольку школы были закрыты для предотвращения распространения коронавируса.

«Сто одна девушка была изнасилована в последние два месяца после начала вспышки коронавируса. Проблема заключается в том, что в отличие от того времени, когда школы были открыты, нападения могут совершаться до тех пор, пока девочки не забеременеют. Может быть, были бы шансы предотвратить эту стадию, если бы девочки пошли в школу», — сказала она.

«Мужчины, которые раньше практиковали различные привычки вне своих домов, теперь делают это со своими детьми, когда они остаются дома», — добавила она.

По данным врачей, с марта более 100 детей были изнасилованы — в том числе членами своих семей. Чиновник из управления по делам женщин и детей в городской администрации сообщил ВВС, что пострадавшие проходят лечение в трех объектах по всему городу. Он не уточнил, был ли кто-либо арестован по факту инцидентов.

Сексуальное насилие над детьми длится уже давно, является серьезной проблемой в Аддис-Абебе, однако из-за пандемии, число инцидентов растет, отмечают репортеры.