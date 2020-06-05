Ижевск, , 09:49 — REGNUM В Удмуртии по подозрению в незаконном сбыте наркотиков задержали 35-летнего неработающего жителя Ижевска, его 38-летнюю ранее судимую сожительницу и 22-летнего ранее судимого знакомого. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228 УК РФ («Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»), сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, подозреваемые были задержаны у въезда в одно из СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ) Завьяловского района. При личном досмотре у них были обнаружены 40 свёртков с наркотиками синтетического происхождения. Установлено, что задержанные являются закладчиками одного из интернет-магазинов по продаже наркотических средств. Планировалось, что в дальнейшем наркотики будут сбываться на территории Пермского края.

Сейчас всех подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта на территории одного из садоводческих товариществ в Удмуртии была задержана 28-летняя неработающая жительница Ижевска. При личном досмотре полицейские обнаружили у женщины сверток с синтетическим наркотическим средством весом 89 г. Затем в одном из домов дачного поселка правоохранители обнаружили упаковочные материалы, лабораторное оборудование, прекурсоры, химические реактивы, предназначенные для изготовления наркотических средств. Кроме того, в доме было найдено 118 граммов синтетического наркотика.

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