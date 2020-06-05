Уфа, , 09:48 — REGNUM Ребенок выпал из окна второго этажа частного дома в Уфе. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел вечером 4 июня в Демском районе. Ребенок 4-х лет играл у открытого окна и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала и малыш выпал.

Отмечается, что несовершеннолетний получил травмы и был срочно доставлен в больницу. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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