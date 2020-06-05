Атырау, Казахстан, , 09:38 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате взрыва на автогазозаправочной станции (АГЗС) в Атырау, сообщили 5 июня в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Казахстана.

Сообщение о взрыве и пожаре поступило в 8:00 (6:00 мск). В результате взрыва пострадала сотрудница АГЗС, водитель автомобиля по перевозке газа и сотрудники противопожарной службы. По предварительной версии, причиной пожара стал хлопок газовоздушной смеси.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Алма-Ате загорелся газовоз. Пламя перекинулось на склад с газовыми баллонами и газораспределительную станцию. Взрыва удалось избежать за счет слаженных действий пожарных.

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