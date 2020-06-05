Усть-Канский район, Алтай, , 09:37 — REGNUM Бывший сотрудник полиции в Республике Алтай, подозреваемый в получении взятки, пошёл на соглашение со следствием. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Мужчина признался, что получил взятку за выдачу водительского удостоверения. Причём, взятка представляла собой работы по строительству хозяйственных построек во дворе у полицейского на сумму 60 тыс. рублей. После возбуждения уголовного дела подозреваемый был уволен.

«Бывший сотрудник полиции обратился к следователю с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании других совершенных им преступлений», — добавили в управлении.

После получения согласия, экс-сотрудник заявил о ещё двух эпизодах получения им взяток. По ним также возбуждены уголовные дела.

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