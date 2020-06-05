Находка, Приморский край, , 09:40 — REGNUM В Находке Приморья завершили расследование уголовного дела по факту убийства ребёнка шести лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Установлено, что в феврале 2020 года 24-летний мужчина находясь в квартире в Находке, в микрорайоне Ливадия, поссорился со своим младшим братом. Дома также были родные братьев.

Обвиняемый внезапно схватил нож и нанёс три удара ножом ребёнку в область грудной клетки и шеи. От полученных ранений мальчик умер. После случившегося мужчина выбежал из дома, а когда вернулся, не помнил, что произошло.

«Следователем назначена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой мужчина, как в момент совершения убийства, так и в настоящее время страдал и страдает психическим расстройством, и не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими», — пояснили эксперты.

В соответствии со ст. 21 УК РФ он не подлежит уголовной ответственности, так как во время совершения общественно опасного деяния находился в состоянии невменяемости. Вместе с тем, к нему судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характера.

Материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в убийстве малолетнего ребёнка подозревают местного жителя — шестилетний мальчик не вернулся домой, его одежду обнаружили на берегу пруда.