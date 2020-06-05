Самара, , 09:40 — REGNUM Мужчину обвиняют в ограблении 91-летней женщины в Самарской области. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По версии следствия, в начале 2020 года в Приволжском районе обвиняемый разбил окно и забрался в дом пенсионерки. Следователи считают, что подозреваемый силой потребовал от женщины отдать ему деньги. Свалив ее на пол, он похитил из шкафа и из лежащего под подушкой кошелька, крупную сумму денег и скрылся. Женщина описала приметы нападавшего.

Вскоре стражи порядка установили личность подозреваемого в грабеже. Им оказался безработный житель села Обшаровка 1983 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Полицейские изъяли из его жилища часть украденных денег.

Сообщается, что обвиняемый во всем сознался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Материалы этого дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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