Нижневартовск, Югра, 5 июня 2020, 09:34 — REGNUM В Нижневартовске сгорел хостел «В танке». Пострадали два человека, сообщает ГУ МЧС России по ХМАО.
Возгорание в частном доме в Нижневартовске, согласно сообщению, поступившему в дежурную часть, началось 4 июня в 17:37 по местному времени. Пожар удалось ликвидировать лишь через два часа. Огнём уничтожено 120 кв. м.
К ликвидации привлекались 11 единиц техники и 41 человек личного состава. На месте обнаружились проблемы с подачей воды: ближайшие гидранты находились на расстоянии более 400 метров.
Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России. Глава Нижневартовска Василий Тихонов поручил проверить законность размещения в хостела в частном доме.