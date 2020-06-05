Нижневартовск, Югра, , 09:34 — REGNUM В Нижневартовске сгорел хостел «В танке». Пострадали два человека, сообщает ГУ МЧС России по ХМАО.

Возгорание в частном доме в Нижневартовске, согласно сообщению, поступившему в дежурную часть, началось 4 июня в 17:37 по местному времени. Пожар удалось ликвидировать лишь через два часа. Огнём уничтожено 120 кв. м.

К ликвидации привлекались 11 единиц техники и 41 человек личного состава. На месте обнаружились проблемы с подачей воды: ближайшие гидранты находились на расстоянии более 400 метров.

» С кровли здания были спасены три человека. Самостоятельно здание покинули 12 человек. По предварительной информации пострадало два человека», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО.

Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России. Глава Нижневартовска Василий Тихонов поручил проверить законность размещения в хостела в частном доме.