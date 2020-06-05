Барнаул, , 09:20 — REGNUM Оперативный штаб Алтайского края подтвердил сегодня, 5 июня, что причиной смерти заведующего отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергея Ходоренко стал COVID-19. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в регионе составило 25 человек.

В стационарах находится сейчас 47 тяжелобольных, на аппарате ИВЛ — 22. Только за последние сутки на Алтае выявили 40 новых носители коронавируса, а общее их число составляет 2192 человек, в том числе 214 ребенка до 17 лет включительно.

«Из общего числа заболевших 126 случаев — завозные, в том числе 2 — из-за рубежа. 1530 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. 263 — у больных внебольничной пневмонией, 508 — у заболевших ОРВИ, в 1421 случаях — бессимптомное течение», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Ходоренко на протяжении нескольких дней проходил лечение в госпитале Городской больницы №5 Барнаула, заболевание протекало тяжело. Он отдал медицине более 35 лет.

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