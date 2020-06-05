Уфа, , 09:17 — REGNUM 17-летний подросток на скутере пострадал во время дорожного происшествия в Уфе. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла в темное время суток 4 июня на улице Рихарда Зорге. Водитель скутера 17-и лет поворачивал на улицу Братьев Кадомцевых и столкнулся с автомобилем «Renault Clio». В результате подросток получил переломы. Его доставили в больницу.

Стражи порядка установили, что у него был стаж вождения один год и у него было водительское удостоверение по категориям «А1, М».

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