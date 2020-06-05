Муйский район, Бурятия, , 09:04 — REGNUM В Муйском районе Бурятии в ночь на 5 июня обнаружены два лесных пожара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, они возникли из-за неосторожного обращения с огнём.

С возгоранием боролись 30 человек, задействовано 7 единиц техники. К утру 5 июня тушение всё ещё продолжается. Пройденная огнём площадь достигла 6,5 га.

«Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 268 лесных пожаров на общей площади 47,5 тыс га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 257 лесных пожаров на общей площади 55,8 тыс га», — добавили в агентстве.

Специалисты отмечают, что четыре из пяти пожаров в республике происходят по вине человека. По случаям нарушения пожарной безопасности с начала сезона рассмотрено почти 900 дел, наложено штрафов на сумму более 5 млн рублей.

Между тем, по данным Бурятского гидрометцентра, на территории Муйского, Курумканского и Баунтовского районов 5 и 6 июня сохранится высокая пожарная опасность. Как сообщало ИА REGNUM, на большей части республики синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер.

Читайте также: Грозы и сильный ветер ожидаются в Бурятии