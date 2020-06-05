Чита, , 08:34 — REGNUM Круг выявленных носителей коронавируса продолжает ширится в Забайкальском крае. По данным оперативного штаба на 5 июня, общее количество выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 достигло 1398. В 16 случаях наблюдается тяжелая степень заболевания, 42 человека выписаны из медучреждений края, всего выздоровели 750 человек с диагнозом COVID-19.

«За минувшие сутки в моностационарах скончались 65-летняя женщина и 66-летний мужчина. У пациентов был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии в Забайкалье зафиксировано 26 летальных исходов, связанных с коронавирусом», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё двое пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания, скончались накануне, 4 июня: 66-летняя женщина и 63-летний мужчина.

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