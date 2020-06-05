Иркутск, , 08:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает ухудшаться. Как сообщает сегодня, 5 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 2613 человек, причём 71 добавился только за последние сутки.

Такой прирост дают вспышки коронавируса среди вахтовиков в Усть-Куте и Бодайбо: из 1982 пациентов в инфекционных отделениях стационаров их количество составляет 1107 человек. Только 604 носителей коронавируса выздоровели. Также известно, что в Приангарье произошло 14 смертей носителей SARS-CoV-2, не связанных с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье насчитывается уже 13 жертв коронавируса.

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