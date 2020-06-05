Иркутск, , 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

По версии следствия, обвиняемый узнал, что его знакомый предприниматель отправил в Ивановскую область большую партию медицинских защитных масок. Он привязал пострадавшего к батарее в его собственной квартире в Иркутске, после чего избиениями и угрозами ножом добился от того изменения адреса поставки груза.

Когда товар на сумму более 31 млн рублей прибыл в указанное подозреваемым место, он был похищен сообщниками и перевезён в Москву для дальнейшей реализации.

Сразу после своего освобождения пострадавший обратился в полицию и подозреваемый по горячим следам был задержан. На одной из оптовых баз в Москве удалось обнаружить и изъять не проданную меньшую часть похищенных масок.

В отношении 49-летнего обвиняемого возбуждено уголовное дело по ряду пунктов части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия», пункту «б» части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере».