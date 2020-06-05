Триполи, , 08:03 — REGNUM Береговая охрана Ливии задержала по меньшей мере 194 нелегальных мигранта, пытавшихся проникнуть на территорию Евросоюза. Об этом 5 июня сообщается в заявлении международной организации по миграции.

Беженцы, среди которых были женщины и дети, были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции на родину.

Напомним, по данным миграционных служб, с начала 2020 года в Ливии были задержаны около 4 тыс. мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию ЕС.

Ливия остается одним из удобных транзитных маршрутов для переправки нелегальных мигрантов в содружество из стран Африки и Ближнего Востока.