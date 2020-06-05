Анкара, , 08:04 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла 38 нелегальных мигрантов, терпящих бедствие в море. Об этом 5 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел у берегов района Чемше. Беженцы, пытавшиеся проникнуть на территорию Европейского союза, сами обратились за помощью к турецким спасателям.

Напомним, Турция по-прежнему остается одним из наиболее удобных перевалочных пунктов для мигрантов с территории Ближнего Востока, спасающихся бегством из стран, в которых бушуют внутренние конфликты.