Монгун-Тайгинский район, Тува, , 07:48 — REGNUM В Монгун-Тайгинском районе Тувы в больницу попал 15-летний подросток с химическим ожогом полости рта и желудка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, после получения информации полицейские начали проверку.

Предварительно установлено, что приятель пострадавшего в качестве шутки разбавил дезинфицирующий антисептик для обработки рук с газированным напитком и дал ему попить. В результате мальчика госпитализировали, врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное.

Родителей «шутника» правоохранители привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию ребёнка.

«В нынешних условиях, когда антисептические средства имеются практически в каждом доме, не храните их в бутылках для питьевых продуктов. Позаботьтесь о том, чтобы они не попали в руки к ребенку», — отметили в министерстве.

Напомним, с началом эпидемии коронавируса дезинфицирующие средства стали крайне востребованными товарами в магазинах. Как сообщало ИА REGNUM, чтобы восполнить образовавшийся дефицит, в Туве начали производство антисептика для продажи без рецепта.

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