* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 08:05 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на курдских фермеров в провинции Дияла, в результате чего погибли четыре человека. Об этом 5 июня сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в районе Ханакин, на севере провинции. Среди убитых были члены одной семьи — отец и трое сыновей. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование преступления.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему активны на территории Ирака, особенно в спорных между центральным правительством и курдской автономии регионах.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.