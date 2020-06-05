Токио, , 07:44 — REGNUM Гражданин Филиппин был задержан в Японии за езду без билета на скоростном поезде, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что 35-летний филиппинец пытался пройти через турникет на станции Хаката в префектуре Фукуока, где и был задержан японскими полицейскими. Его подозревают в проезде из Токио до станции Хаката, расстояние между которыми составляет более 1100 километров, без покупки билета стоимостью 22 200 иен (около $203).

Как объяснил задержанный, он надеялся доехать до Нагасаки, где он когда-то работал, потому что рассчитывал получить выплату от местного правительства суммой в 100 000 иен. Деньги ему были нужны, так как он остался без работы и без определенного места жительства.

Отмечается, что в Нагасаки действует правительственная программа по выдаче денег населению, в том числе и гражданам иностранных государств, которые находились на территории Японии более трех месяцев. Однако теперь гражданину Филиппин вместо получения денег придется оплатить еще и штраф.