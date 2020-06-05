Лунинский район, , 09:20 — REGNUM В Лунинском районе задержали мужчину, который подозревается в убийстве двоих человек — матери и бабушки. Региональным СКР возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин 1976 и 1950 годов по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.

Сотрудниками полиции утром 4 июня 2020 года в рабочем поселке Лунино по улице Ломоносова обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Удалось установить причастного к преступлению, им оказался мужчина 1995 года рождения. Предварительно, он, в ночь с 3 по 4 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с матерью и бабушкой. В ходе конфликта подозреваемый нанес женщинам деревянной палкой многочисленные удары по голове и телу. От полученных телесных повреждений женщины скончались на месте.

Злоумышленника задержали, расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнеломовском районе Пензенской области мужчина во время ссоры убил табуретом свою сожительницу.

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