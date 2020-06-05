Москва, , 07:15 — REGNUM Спутниковые снимки места разлива топлива в Норильске опубликовал 4 июня «Роскосмос» на своей странице в Twitter и на официальном сайте.

https://twitter.com/roscosmos/status/1268612020296986624

«Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки», — говорится в сообщении.

На кадрах показано расположение резервуара, из которого произошла утечка, а также места проведения работ по локализации аварии — на озере Пясино и реке Амбарная. Также на снимках показаны места наиболее сильного загрязнения окружающей среды нефтепродуктами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Норильске (Красноярский край) произошла экологическая катастрофа. На территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» разлилось почти 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Площадь разлива оказалась значительной, нефтепродукты попали в грунт и водные объекты. После ЧП в Норильске был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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