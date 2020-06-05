Новосибирск, , 07:07 — REGNUM В одном из многоквартирных домов Ленинского района Новосибирска произошёл пожар, сообщили в региональном управление МЧС РФ.

О возгорании в квартире в пятиэтажном доме в 06:37 (время местное) сообщил очевидец. Когда на место прибыли пожарные, из окна квартиры на четвёртом этаже шёл густой чёрный дым.

По лестничным маршам и через окна при помощи автолестницы были эвакуированы 30 человек, в том числе 12 детей.

Пожар тушили около получаса.

«После проверки помещений на наличие скрытых очагов горения, проливки и разбора конструкций в 8:51 огнеборцы объявили о полной ликвидации пожара. Оперативная работа спасателей позволила предотвратить распространение огня на соседние квартиры», — уточнили в ведомстве.

Общая площадь пожара составила 20 кв. метров. В одной из комнат горели домашние вещи и мебель.

Пожар тушили 68 человек, в том числе от МЧС России 61 человек. Причину пожара предстоит установить дознавателям.