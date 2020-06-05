Южно-Сахалинск, , 06:45 — REGNUM Легковой автомобиль Toyota Gaia выехал в кювет и загорелся в Холмском районе Сахалинской области, передает АСТВ.

По предварительной версии, водитель иномарки ехал по дороге Южно-Сахалинск — Холмс, однако не справился с управлением и выехал в кювет. Автомобиль в результате ДТП загорелся, водитель вылетел из легковушки через лобовое стекло. На место прибыли пожарные, которые потушили загоревшийся автомобиль. В результате аварии водитель легковушки получил травмы, других подробностей о его состоянии не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Йошкар-Оле маршрутный микроавтобус врезался в столб. В результате ДТП погиб водитель транспортного средства.

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