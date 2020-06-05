Москва, , 06:11 — REGNUM Басманный суд Москвы отправил лидера движения «За новый социализм» и политолога Николая Платошкина по домашний арест сроком на два месяца, сообщила 5 июня журналистам пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа», — сказала она.

Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении Платошкина уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам и распространении заведомо ложной информации.

Платошкина задержали накануне, сейчас в отношении него проводятся следственные действия. На странице политолога в Facebook сообщается, что в его квартире прошёл обыск.

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