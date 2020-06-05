Екатеринбург, , 05:57 — REGNUM В Екатеринбурге пожарные ликвидировали возгорание в здании бывшей школы на улице Мичурина. Это произошло в 07:33 по местному времени, сообщает свердловское управление МЧС.

Сейчас на месте идёт проливка и разборка конструкций. Задействованы 14 человек и пять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник ночью. Его площадь составила 400 кв. метров. Спустя несколько часов пожарные смогли остановить распространение огня. Пострадавших в ходе возгорания не зафиксировано.

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