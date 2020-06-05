Екатеринбург, , 05:22 — REGNUM В центре Екатеринбурга локализован пожар в здании бывшей школы на улице Мичурина. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

Распространение огня удалось остановить в 05:23 по местному времени. Площадь возгорания достигла 400 кв. метров.

В тушении огня задействовали 20 единиц техники и 74 человека личного состава. Как сообщало ИА REGNUM, здание не эксплуатируется. Пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге загорелось здание бывшей школы