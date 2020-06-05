Гвадалахара, Мексика, , 05:02 — REGNUM Протестная акция с требования расследования обстоятельств гибели задержанного рабочего в городе Гвадалахара на западе Мексики переросла в уличные беспорядки, сообщает газета Milenio.

Сообщается, что на протест вышли несколько сотен молодых людей. В ходе манифестации участники начали бить окна на главной площади города, а также попытались взять штурмом городскую администрацию. После этого начались столкновения с полицейскими. В ходе беспорядков были сожжены несколько полицейских автомобилей, пострадали двое правоохранителей. Троих участников протестов задержали.

Поводом для акции послужило задержание 30-летнего штукатура Джованни Лопеса. По некоторым данным, его избили в полицейском участке, и он скончался в больнице от полученных травм. Губернатор штата Халиско заявил, что сейчас расследуются обстоятельства случившегося.