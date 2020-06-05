Магадан, Магаданская область, , 04:58 — REGNUM Суд магадана вынес приговор 24-летнему Сергею Швачичу за убийство четырёх человек, а также за несколько краж, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ Колымы.

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Следствием и судом установлено, что в Магадане в ночь с 24 на 25 декабря 2018 года осуждённый в процессе застолья в квартире знакомого с ним поссорился, а затем убил его. На следующий день он вынес из квартиры убитого имущества на сумму более 66 тыс. рублей.

Через пять дней Швачич зарезал ножом ещё одного знакомого, на момент убийства в квартире находились мужчина и женщина, полагая, что свидетели сообщат о преступлении в полицию, он поочередно зарезал и их. Из квартиры он также вынес имущество на сумму более 65 тыс. рублей. Помимо этого, в суде было доказано, что за месяц до убийств осужденный открыто похитил имущество двух убитых им в квартире мужчин.

«Расследование уголовного дела представляло особую фактическую сложность, поскольку преступления совершены без свидетелей. Осужденный при задержании сообщил о том, что убил трёх человек, однако в дальнейшем от показаний отказался, вину не признал и не сотрудничал со следствием, выдвигая версии о совершении убийств иными лицами из числа своих знакомых. Данные версии следствием были тщательно проверены и опровергнуты», — пояснили следователи.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в совершении всех преступлений и областной суд приговорил Сергея Швачича к лишению свободы на пожизненный срок с отбыванием в колонии особого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ задержали местную жительницу по обвинению в убийстве, совершённом пять лет назад на Центральном кладбище города. Женщина зарезала из-за долга беременную подругу.