Минусинский район, Красноярский край, , 05:10 — REGNUM В поселке Зеленый Бор в Минусинском районе Красноярском крае ликвидировали пожар склада на заводе пиломатериалов. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть 4 июня в 19:31 по местному времени. Прибывшие пожарные обнаружили, что на территории завода пиломатериалов загорелась кровля склада. Площадь возгорания составила 4 800 кв. метров.

В 21:21 пожар был локализован, в 07:25 5 июня — ликвидирован.

В тушении пожара участвовал 21 сотрудник МЧС и 7 единиц спецтехники. Информации о пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.