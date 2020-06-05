Буэнос-Айрес, , 04:14 — REGNUM Информацию об угрозе взрыва в своем здании получило посольство РФ в Буэнос-Айресе, 4 июня сообщает газета Clarin.

Сообщение было отправлено неизвестными на электронную почту дипломатической миссии. На место прибыли специалисты аргентинской полиции, которые после проверки не нашли бомбу.

Отмечается, что это уже второе подобное сообщение за текущую неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в штаб-квартире частного эквадорского телеканала Teleamazonas в городе Гуаякиль в Эквадоре прогремел взрыв.

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