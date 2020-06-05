Екатеринбург, , 05:10 — REGNUM В центре Екатеринбурга на ул. Мичурина горит двухэтажное здание бывшей школы, пожару присвоен повышенный уровень сложности. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 01:28 по местному времени. Приехавшие пожарные расчёты обнаружили, что горят кровля, деревянные перекрытия и перегородки старого неэксплуатируемого школьного здания.

В 05:23 пожарные смогли локализовать огонь на площади 400 кв. метров. Ветхость здания и высокая температура привели к обрушению части кровли.

В настоящее время одновременно проводится тушение огня и разборка конструкций кровли. По предварительным данным, пострадавших нет.

В тушении пожара участвуют 20 единиц пожарной спецтехники и 74 человека.

Читайте также: Пожар произошел в жилом доме на Сахалине