Петропавловск-Камчатский, , 04:09 — REGNUM В селе Каменское Пенжинского района на севере Камчатки на улице обнаружено тело девятилетнего мальчика без признаков насильственной смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.

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Как выяснили представители правоохранительных органов, ребёнок воспитывался в полной многодетной семье. Незадолго до того, как его тело обнаружили на окраине села, он ушёл гулять с друзьями. В полицию обратились родители мальчика, встревоженные долгим отсутствием сына.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти ребёнка. Проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартире в городе Вилючинске на Камчатке обнаружены истощенные младенцы-двойняшки в возрасте трёх месяцев. Их родители ушли в запой. Дети доставлены в больницу.

На Камчатке к 15 годам колонии приговорена мать-детоубийца, утопившая своих детей из ревности к сожителю.