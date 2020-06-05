Посёлок городского типа Ноглики, Сахалинская область, , 03:10 — REGNUM Возгорание произошло в жилом доме поселка Ноглики в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел вечером 4 июня в одноэтажном жилом доме по улице Физкультурной. Спасатели прибыли на место происшествия через четыре минуты после поступления сигнала о возгорании. К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена площадь в 5 квадратных метров.

Пожар был оперативно ликвидирован, в тушении принимали участие шесть человек личного состава и одна единица техники. Пострадавших не было. В настоящее время причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Ташкенте произошел пожар в 12-этажном жилом доме. Пожарным удалось с спасти двух человек из горящей квартиры, также было эвакуировано 30 жильцов дома. Данных о пострадавших не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Из жилого дома в Ташкенте эвакуировали 30 человек