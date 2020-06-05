Сан-Франциско, США, , 03:13 — REGNUM На Калифорнийский университет в Сан-Франциско, участвующий в создании лекарства от COVID-19, была совершена хакерская атака. Об этом 4 июня сообщает агентство Bloomberg.

По словам представителей исследовательского центра университета, на которых ссылается агентство, хакерская атака на университетскую систему была совершена на текущей неделе, её расследованием занимаются правоохранительные органы и эксперты по информационной безопасности. Какая сфера деятельности интересовала хакеров и какой ущерб мог получить университет пока не уточняется.

Агентство отмечает, что университет в Сан-Франциско входит в число ведущих научных центров США, создающих тесты на наличие антител к новому коронавирусу, а также участвующих в создании и клинических испытаниях лекарства от COVID-19. В частности, в лаборатории университета тестировался противомалярийный препарат гидроксихлорохин.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ считает возможным возобновить тестирование гидроксихлорохина в качестве препарата от COVID-19.

Напомним, в конце мая ВОЗ временно приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от COVID-19, так как, по мнению ряда медиков, данный препарат не только не имеет положительного эффекта при коронавирусе, но может и осложнить побочные эффекты у больных. После этого заявления препарат был запрещён в ряде стран Европейского союза, в том числе во Франции, Италии, Бельгии. Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики инфицирования коронавирусом, и призывал к его широкому использованию при лечении COVID-19.

Читайте также: Российский препарат против коронавируса оказался эффективнее американского

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ разрешила возобновить испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19