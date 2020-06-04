Москва, , 23:30 — REGNUM Почти 30 деревьев упало из-за непогоды в разных районах города Москвы. Об этом 4 июня сообщил журналистам источник в экстренных службах города.

По состоянию на 22:00 мск в городе было повалено ветром 28 деревьев. Упавшими деревьями были нанесены механические повреждения шести автомобилям.

Пострадавших в результате произошедшего нет. В настоящее время к ликвидации последствий непогоды привлечены сотрудники коммунальных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве на утро 4 июня сильным шквалистым ветром было повалено 44 дерева, повреждено 25 автомобилей.

Также сообщалось об объявлении «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве, который будет действовать на территории города до 12:00 мск 6 июня.

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