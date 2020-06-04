Новочеркасск, Ростовская область, , 23:28 — REGNUM В Ростовской области малолетние вандалы трижды испортили стенд, посвящённый 75-летию Великой Победы. Инцидент произошёл в Александровском саду Новочеркасска, сообщил исполняющий обязанности сити-менеджера столицы донского казачества Юрий Лысенко, передаёт ИА REGNUM.

Инцидент произошёл вечером 29 мая. Малолетние хулиганы выломали один из баннеров. После того, как стенд был восстановлен, совершили злодеяние повторно.

«За последние шесть дней группа подростков — три мальчика и девочка в возрасте от 10 до 15 лет — трижды портили установленный на входе памятный стенд, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. Горько и больно от того, что в год 75-летия Великой Победы в городе находятся люди, способные поглумиться над памятью наших дедов и прадедов. Вандализму и историческому беспамятству нет и не может быть оправдания», — написал градоначальник в Facebook.

Власти зафиксировали злодеяния вандалов и вместе с показаниями очевидцев передали фотографии в правоохранительные органы. Памятные стенд планируется взять под круглосуточную охрану и установить на территории парка видеонаблюдение.