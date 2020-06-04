Вена, , 23:15 — REGNUM Массовая акция протеста против расизма и полицейского произвола прошла в австрийской столице городе Вене. Об этом 4 июня сообщает Австрийское агентство печати.

Участники акции протеста собрались на Площади прав человека и прошли маршем до площади Карлсплац. Массовая акция собрала около 50 тыс. человек, в основном молодых людей.

Все демонстранты были в защитных масках в связи с угрозой распространения коронавируса. Многие из участников акции протеста несли в руках плакаты с лозунгами в поддержку чернокожих и против произвола полиции. Самым популярным был лозунг «Жизнь черных имеет значение» (Black Lives Matter) на английском языке, ставший негласным девизом протестов против расизма в США.

Отмечается, что акция прошла очень мирно, а сотрудники полиции выразили свою поддержку протестующим, разместив надпись Black Lives Matter на информационном табло служебных машин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 13 человек в ходе акции протеста в Лондоне в знак солидарности с протестующими в США против полицейского произвола.

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