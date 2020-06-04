Нижний Новгород, , 23:00 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями в отношении оперуполномоченного, подозреваемого в наезде на пешехода на обочине дороги в Нижегородской области. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

ДТП произошло вечером 1 июня в посёлке Ветлужский Краснобаковского района. По версии следствия, оперуполномоченный, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём личного автомобиля Lada, выехал на обочину дороги и сбил 40-летнюю женщину.

После совершения наезда водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась в больнице от полученных травм. В отношении оперуполномоченного было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».

В настоящее время подозреваемый задержан и помещён под стражу по ходатайству следствия. Кроме того, он был уволен из рядов МВД в связи с совершение поступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием сотрудника полиции в Хакасии, в результате которого пострадали двое детей.

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