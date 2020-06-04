Москва, , 22:40 — REGNUM Мужчина, неожиданно убежавший в тоннель метрополитена на станции «Парк культуры» Сокольнической линии задержан полицией в Москве. Об этом 4 июня сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Информацию о спуске неизвестного на пути Сокольнической линии метрополитена сообщил в полицию машинист поезда, ставший очевидцем инцидента. Неизвестный мужчина в 20:55 мск скрылся в тоннеле метро и дошёл пешком от станции «Парк культуры» до «Кропоткинской», где его задержала полиция.

Для поисков мужчины и в целях безопасности были временно обесточены пути между двумя станциями метро. Движение было остановлено на 22 минуты.

Мотивы поступка мужчины остаются неизвестными. В настоящее время движение поездов на Сокольнической линии восстановлено и оперативно введено в график.

Ранее ИА REGNUM сообщало о въезде поезда в стену электродепо «Планерное» в метро города Москвы. В результате инцидента никто не пострадал.

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