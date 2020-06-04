Москва, , 19:30 — REGNUM Ещё двум фигурантам дела, разместившим фотографии нацистских преступников и изменников Родины на сайте акции «Бессмертный полк», предъявлены обвинения следователями. Об этом 4 июня сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Обвинение по статье о реабилитации нацизма было предъявлено Мухаммеду Эль-Айюби и Даниилу Шестакову. Житель Казани Эль-Айюби признал свою вину частично, житель Перми Шестаков раскаялся и признал вину полностью.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» началось 9 мая, в ходе трансляции выяснилось, что злоумышленники прислали на акцию для демонстрации онлайн фотографии нацистских преступников и изменников Родины. В ходе следственных действий были установлены личности предполагаемых злоумышленников, они были задержаны и опрошены.

Всего за преступление, предусмотренное статьёй о реабилитации нацизма были задержаны шесть человек. Это Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби и Даниил Шестаков из Перми.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предъявлении обвинения трём фигурантам уголовного дела о реабилитации нацизма.

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