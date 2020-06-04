Курган, , 18:17 — REGNUM Депутат Щучанской районной думы Курганской области и директор ООО «Транзит» Авак Б. вновь стал фигурантом громкого дела. Ранее он обвинялся в даче взятки бывшему губернатору региона Роману Ванюкову. Сейчас он подозревается в налоговом преступлении. Сумма ущерба составляет 89 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в период с 2016 по 2019 год подозреваемый представлял в налоговые декларации, в которых содержались заведомо ложные сведения о своих доходах. Кроме того, по версии следствия, он незаконно применял режим налогообложения ЕНВД, осуществляя автотранспортную деятельность.

В отношении депутата и директора возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.198, п."б» ч.2 ст.199 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов… в особо крупном размере»). Проведены обыски по месту жительства подозреваемого, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.