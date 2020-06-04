Малоярославецкий район, Калужская область, , 18:27 — REGNUM В Калужской области обильные ливни подтопили автомобильный мост через реку Лужа в Малоярославецком районе, сообщили 4 июня корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону.

Лодочная переправа 40.mchs.gov.ru

Подъем воды в реке Лужа ограничил дорожное сообщение с деревнями Дубровка и Бородухино. В настоящее время к этим населённым пунктам имеется резервный объезд протяженностью 30 километров. Также организована лодочная переправа для транспортировки населения и доставки продовольственных товаров. Уже перевезено более 85 человек. Установлено дежурство пожарных и спасателей. Одновременно проводится очистка русла реки от мусора. В настоящее время уровень воды пошел на спад. Выставлен водомерный пост, для мониторинга уровня воды. Прорабатывается вопрос о модернизации моста.

На малых реках Калужской области наблюдается плавное снижение уровней воды, в том числе в местах, где было нарушено транспортное сообщение. Однако ещё сохраняется вероятность резкого подъема воды в реках при выпадении большого количества осадков вследствие грозы или ливневых дождей.

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