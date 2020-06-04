Ростов-на-Дону, , 17:47 — REGNUM Житель Ростова-на-Дону задержан при попытке вывезти из России культурные ценности, стоимость которых превышает 300 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном таможенном управлении.

53-летний мужчина в ноябре и декабре 2019 года с помощью курьерской службы отправил ценные предметы в США и Испанию. В почтовом отправлении были обнаружены сосуд в стилистике торевтики мамлюкских династий (XIX век) и водолей (сосуд для омовения рук).

В отношении ростовчанина возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере».