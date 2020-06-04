Ростов-на-Дону, , 17:36 — REGNUM В Ростовской области суд изучит материалы уголовного дела в отношении руководителя и главного бухгалтера ПАО «Донхлеббанк», сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ.

Как полагают следователи, председатель правления кредитной организации Игорь Яковлев и главный бухгалтер Марина Трушенко, зная о крупной недостаче в кассе и на счетах клиентов в Зернограде, с декабря 2017 года по март 2018 года направляли в Центробанк РФ поддельные отчёты за 2017 год. Сумма недостачи превышала 127 млн рублей.

Преступная махинация была направлена на «уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации». В дальнейшем направленные документы подтверждались в установленном порядке, уточнили в ведомстве.

В конце 2018 года «Донхлеббанк» лишился лицензии. В отношении руководства ПАО «Донхлеббанк» было возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов учета и отчётности финансовой организации». Расследование инициировал Центробанк РФ.