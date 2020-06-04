Курган, , 17:33 — REGNUM Инспектор Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2018 — 2019 годах инспектор получил не менее 350 тыс. рублей от директора предприятия по реализации газа на автозаправке за общее покровительство.

В отношении инспектора Ростехнадзора возбуждено уголовное дело по ст.290 УК РФ («Получение взятки»). Гражданин задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.