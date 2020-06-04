Сана, 4 июня 2020, 17:23 — REGNUM В йеменском городе Аден убит стрингер Набиль Хассан аль-Каити, снимавший видеосюжеты для канала Ruptly и ряда иных агентств, сообщает 4 июня RT.
Неизвестные расстреляли репортера рядом с его домом.
«В Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly Набиля Хассана аль-Каити рядом с его домом в Адене. Он иногда снимал для Ruptly сюжеты, также работал на другие агентства. У Набиля осталось трое детей и беременная жена», — указано в сообщении RT.
Как сообщало ИА REGNUM, в Йемене продолжается гражданская война, в которую военным путём вмешались несколько других стран региона.
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