Ижевск, , 17:16 — REGNUM Следователи установили местонахождение похищенной в Ижевске пятилетней девочки. Ребенок найден за пределами Удмуртии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Уточняется, что в настоящее время угрозы её жизни и здоровью нет, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Продолжаются мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям всех лиц, участвующим в перемещении ребенка», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, 1 июня девочка вместе с матерью переходила дорогу на одном из пешеходных переходов Ижевска. Мужчина посадил проходящего ребёнка в автомобиль. По предварительной информации, он является биологическим отцом ребенка, а похищение связано со спорной ситуацией по поводу места жительства девочки. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст.126 УК РФ («Похищение человека»), сейчас расследование ведется по ч. 2 ст.126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»).

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